Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’i aralarında görmekten onur duyduklarını belirtti.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, ise konuşmasında Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde kanlarını ve canlarını feda eden aziz şehitleri saygı ve minnetle andığını, bu güzide derneği ziyaret etmekten onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Adalıer, milli mücadele yıllarında 48 şehit veren Polis Teşkilatı’nın genel müdürlüğüne atanmaktan dolayı da ayrıca gurur duyduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir” sözüne de işaret eden Ali Adalıer, milli mücadelede şehit düşenlerin, mücadele ettiği değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Ali Adalıer, görevi süresince bu anlayışla hareket edeceğini, mücadelesi verilen değerlerin kendisine ışık olacağını dile getirdi. Adalıer, ziyaret anısı olarak Dernek şeref defterini de imzaladı.