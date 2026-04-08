Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ı Ankara’da makamında ziyaret etti. Ziyarete, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Osmanlar Vakfı Başkan Vekili Mert Osmanlar’ın yanı sıra Endülüs Yayınları temsilcisi Savaş Tali ve Prof. Dr. Selim Argun da eşlik etti. Gerçekleştirilen görüşmede, iki üniversite arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni akademik iş birliği imkânları kapsamlı şekilde ele alındı. Bilimsel araştırmaların desteklenmesi, akademik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ile öğrenci ve akademisyen değişim programlarının güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin uluslararası vizyonu ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin sosyal bilimler alanındaki güçlü akademik birikiminin bir araya gelmesinin, her iki kurum açısından önemli kazanımlar sağlayacağı ifade edildi. Taraflar, yükseköğretimde kaliteyi artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra takdimi ile sona erdi.