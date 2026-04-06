Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor. İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi Siyasal Coğrafya Bölümü’nden bir grup öğrenci ve akademisyen, düzenlenen akademik ziyaret programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü ziyaret etti. GÜNSEL Üretim Tesisleri’ni de gezen heyet, üniversite ile geliştirilebilecek akademik iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. 27 kişilik heyete, Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı eşlik etti.

Program kapsamında kampüsü gezen grup, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerine GÜNSEL Üretim Tesisleri ile başlayan grup, üretim süreçlerini inceleyerek yetkililerden teknik bilgiler edindi. Heyet, GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile ilgili de bilgi aldı. GÜNSEL Üretim Tesisleri ardından Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ziyaret eden katılımcılar, kültürel ve teknolojik gelişimi bir arada gözlemleme fırsatı buldu.

Bölgesel gelişmeler, Kıbrıs meselesi ve uluslararası ilişkilerdeki güncel dinamiklerin de ele alındığı temaslarda; gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla yerel aktörlerin görüşleri de doğrudan incelendi. Ziyaret kapsamında ayrıca KKTC Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli paydaşlarla da bir araya gelen heyet, bilgi alışverişinde bulundu.

Doç. Dr. Mustafa Çıraklı: “Uluslararası iş birlikleri ve disiplinlerarası akademik çalışmalar her zaman önceliğimiz.”

Ziyarete eşlik eden Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, heyete Yakın Doğu Üniversitesi’nin köklü geçmişi, akademik yapılanması ve geleceğe yönelik vizyon projeleri hakkında bilgi verdi. Üniversitenin yürüttüğü araştırmalar, uluslararası iş birlikleri ve disiplinlerarası akademik çalışmalar üzerine görüşlerini paylaşan Doç. Dr. Çıraklı, bu tür ziyaretlerin hem öğrenciler hem de akademisyenler için bilgi alışverişi ve deneyim kazanma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Doç. Dr. Çıraklı, ziyaretin iki kurum arasında akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine ve karşılıklı anlayışın derinleştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.