Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat, tasarım ve iletişim alanlarında eğitim almak isteyen adaylar için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Özel Yetenek Sınavı ve Mülakat düzenliyor. Adaylar, yaratıcı potansiyellerini ortaya koyarak ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanaklarından faydalanabilecek.

Sınav ve mülakatlara; KKTC vatandaşları, lise öğreniminin dört yılını kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan TC vatandaşları ile KKTC liselerinden mezun uluslararası öğrenciler başvuruda bulunabilecek. 2026–2027 Akademik Yılı için gerçekleştirilecek değerlendirme süreci sonucunda adaylar, başarı durumlarına göre %25, %50, %75, %90 ve %100 oranlarında burs kazanma imkânına sahip olacak.

ARUCAD bünyesinde yer alan Plastik Sanatlar, Seramik, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı, Arkeoloji, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Dijital Oyun Tasarımı, Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı bölümlerine başvurmak isteyen adaylar, 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara çevrimiçi olarak başvuru yapabilecek.

Başvuru süreci, burs olanakları ve kayıt koşulları hakkında detaylı bilgiye kibrisaday.arucad.edu.tr adresinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ulaşılabiliyor.