Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında ilişkileri geliştirme, güçlendirme ve teşvik etmeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. 24 Mart 2026 Salı günü, saat 12:00’de, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi imza koydu.

Gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr Ali Öztüren ile Rektörlük Makamı Özel Kalem Müdürü Kazım Hakverdi hazır bulundu.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Üniversitelerin dünyanın her yerinde uluslararası iş birlikleri yapmak için çaba gösterdiğini vurguladı. Uzun zamandır ada içindeki üniversitelerin iş birliği yönünden geri kaldığını düşündüğünü ileten Prof. Dr. Vehbi, DAÜ’nün

bu noktada inisiyatif alarak boşluğu doldurduğunu ve üniversitelerle iş birliği noktasında gereken çalışmayı başlattığını ifade etti. ARUCAD olarak ülkenin en köklü üniversitesi olan DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan onur duyduklarını belirten Prof. Dr. Vehbi, sanat, tasarım ve iletişim gibi alanlarda birçok projeye birlikte imza atmak istediklerini vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ olarak üniversitelerle iş birliği projeleri geliştirme ve ilişkileri güçlendirme konusunda hareket etmeye çalıştıklarını belirterek, bugün imzalanan protokolün bu çalışmaların meyvesi olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç konuşmasına “Üniversiteler olarak hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla bu iş birliklerini önce kendi aramızda sağlam bir zemine oturtmamız gerekmektedir. Hedeflerimize ve yüksek öğrenimin gelişimine katkıda bulunmamız son derece önemlidir. ARUCAD ülkenin özellikle yaratıcı sanatlar ve tasarım alanlarında seçkin ve güzide bir üniversitesidir. Bu anlamlı iş birliği ile başarılı işlere imza atılacağına ve değerli çalışmalar yapılacağına inanıyoruz. Her iki kuruma da hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde devam etti.

İş birliği protokolü imza töreni sonunda Prof. Dr. Vehbi tarafından Prof. Dr. Kılıç’a hediye takdim edilirken, Prof. Dr. Kılıç tarafından da Prof. Dr. Vehbi’ye Kıbrıs’a özgü hediye takdim edildi.