Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, İskele Polis Müdürlüğü’nün 19 Temmuz’da başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan beş Kıbrıslı Rum ve avukatları Murat Metin Hakkı’ya yönelik işlemlerin kaygıyla takip edildiği ifade edildi.

“Avukatlar suç işleyemez diye bir kaide yoktur fakat daimi ikameti, iş yeri ve mesleği dolayısıyla mahkemede hazır bulunan bir kişinin derdest edilerek, mahkemeye getirilmesi temel hukuki normlara aykırıdır” denilen açıklamada, Murat Metin Hakkı’nın avukatlık ofisinin aranmasının, yalnızca beş Kıbrıslı Rum müvekkilinin değil, tüm müvekkillerinin haklarını ciddi şekilde tehlikeye attığı savunuldu.

Avukat-müvekkil gizliliğinin korunmasının, adil yargılanma hakkının teminatı olarak derhal sağlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, polisin, sanıktan delile giden tahkikat yöntemine de son vermesi gerektiği ifade edildi.

Sürecin siyasal misilleme olarak yürütüldüğü savunulan açıklamada, bunun Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bağımsızlığını ve güvenilirliğini de gölgelediği öne sürüldü.