Basın-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki demokrasi ve özgürlüklerin gün geçtikçe geriye gittiği savunularak, “Bu hem ürkütücü hem de gelecek adına endişe verici bir durumdur” denildi.

Açıklamada, “Avukat Murat Metin Hakkı’nın gözaltına alınması, ofisinin aranması ve kelepçeli bir şekilde mahkeme çıkartılmasının, ülke demokrasisi ve toplumsal özgürlüklere sürülen kara bir leke olarak tarihte yer alacağı” kaydedildi.

İnsan hakları ile evrensel haklarının hiçe sayıldığı öne sürülen açıklamada, “Beş Kıbrıslı Rum’un dayanaksız sebeplerle önce tutuklanması ardından da aylarca insan hakları ayaklar altına alınarak tutsak bir şekilde yargılanmasıyla başlatılan bu süreç kısasa kısas zihniyetiyle yürütülmektedir.. Bu oyuna son verilmeli” denildi.

Açıklamada, suçu ispatlanmamış insanların kelepçeli bir şekilde mahkeme getirilmesine de dur denilmesi gerektiği kaydedildi.