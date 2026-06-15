Limasol’da 39 yaşındaki bir şahsın, sahte belge beyanı ve kara para aklama suçlarından tutuklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, söz konusu şahsın 2023-2026 yılları arasında müdürü olduğu şirkette, zimmetine 610 bin 215 euro geçirdiğini ve şirket adına yetkisi dışında işlemlerde bulunduğunu yazdı.

Gazete, şirketin sahibinin şahıs aleyhinde polise şikayetçi olduğunu ve şahsın tutuklandığını; Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan şahsın aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

-40 bin euroluk hırsızlık

Öte yandan Alithia gazetesi ise, 35 yaşındaki bir şahsın Ayia Napa’da, bu yılın ocak-haziran ayları arasında yaklaşık 40 bin euro değerinde alüminyum kiriş çaldığını yazdı.

Haberde, 58 yaşındaki bir şahsın polise, kendisine ait şirketten değeri yaklaşık 40 bin euro olan 22 alüminyum kiriş çalındığı ihbarında bulunduğu ve olayla ilgili soruşturmada, kirişlerin 35 yaşındaki şahıs tarafından çalındığının tespit edildiği kaydedildi.

Gazete, 35 yaşındaki şahsın gözaltına alındığını ve “Mağusa Bölgesi” Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmasının beklendiğini belirtti.