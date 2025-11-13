Bağımsızlık Yolundan yapılan açıklamaya göre,“Trafikte Boğulma, Kamusal Toplu Taşıma!” pankartı açılan eylemde bildiri dağıtılarak toplu taşıma talebi dile getirildi.

Eylemde yapılan açıklamalarda, kamusal toplu taşıma sisteminin gerekliliğine vurgu yapıldı; trafik güvenliğinin sağlanması, trafik çarpışmalarının önlenmesi ve her geçen gün artan trafik çilesinin sona erdirilmesi için kamusal bir ulaşım sistemine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Parti tarafından dağıtılan bildiride ise "mevcut ulaşım düzeninin özel araç sahibi olmayı zorunlu hale getirdiği" kaydedildi. Bu durumun "akaryakıt ithalatçılarından sigorta şirketlerine kadar birçok özel sektör alanını zenginleştirdiği" belirtilen bildiride "halkın ise giderek artan ulaşım yükü altında ezildiği" ifade edildi.

Herkesin erişebileceği, kapsayıcı, çevreye duyarlı ve ekonomik bir toplu taşıma sisteminin hem bireysel hem toplumsal fayda sağlayacağı vurgulanan bildiride çevre ve gürültü kirliliği ile dışa bağımlılığın azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması için kamusal toplu taşımanın bir zorunluluk haline geldiği kaydedildi.



