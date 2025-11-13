Dernek'ten verilen bilgiye göre, Ev ve Dükkan Sahipleri Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu toplanarak görev dağılımı yaptı.

Gmörev dağılımı şöyle: “Başkan Salih Öztoprak, Başkan Yardımcısı Alper Aligüllü, yazman Neşe Eserbaş, sayman Hayati Sarper Özdoğa, faal üye Kağan Demircioğlu, yedek üyeler Tözün Tunalı ve Ahmet Gazi.”

Disiplin Kurulu başkanlığına Melek Arabacıoğlu getirilirken Hıvsiye Öztoprak Aremek yazman olarak görevlendirildi. Niyazi Demirel Disiplin üyesi, Tezcan Dereli ise yedek üye oldu.

Denetleme Kurulu'ndaki görev dağılımı ise şöyle: "Başkan Fahri Arabacıoğlu, yazman Ali Dereli, üye Erdem Vechi, yedek üye Ziya Salman."