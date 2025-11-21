Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, sosyal medya paylaşımından; 25 Kasım tarihinde “24 Kasım Öğretmenler Günü” vesilesiyle bir yemek düzenleneceğini öğrendikleri kaydedildi.

Bu yemeğin kamuda veya özelde çalışan ve emekli tüm öğretmenlere açık olduğunun duyurulduğu belirtilen açıklamada, “Belediye tarafından düzenlenecek olan yemeğin özel sektörde çalışan öğretmenlerin katılamayacağı bir saate programlanması manidardır” denildi.

Özel okul öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun, yemek saati olan 14.00’te derste olduğu ve mesai içinde okuldan ayrılmasının fiilen mümkün olmadığına işaret edilen açıklamada, eleştiriler yapıldı.