Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından, Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit’in açılış konuşmalarıyla başladı.

-Hasipoğlu: “Devletin en temel sorumluluğu, kendi çocuklarını korumaktır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, çalışma toplantısına katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ederek, devletin en temel sorumluluğunun, kendi çocuklarını korumak; onların haklarını garanti altına almak ve güven içerisinde büyüyebilecekleri bir sosyal ortam yaratmak olduğunu vurguladı.

Bu sorumluluğun yalnızca hukuki bir yükümlülük olmadığını, ülkenin geleceği ve sürdürülebilirliği için de bir görev olduğunu belirten Hasipoğlu, toplantı sonuçlarını önemsediklerini kaydetti.

Hasipoğlu, bu çerçevede KKTC’de çocuk haklarının korunması ile geliştirilmesi bağlamında, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi; karşılaşılan zorlukların tüm açıklığıyla ortaya konması ve geliştirilebilir sosyal politik alanların masaya yatırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

“Çocuk koruma sistemi, yalnızca Sosyal Hizmetler Dairesi’nin omuzlarında duracak bir yapı değildir.” diyen Hasipoğlu, bu sistemin kurumların, yerel yönetimlerin, hukuk dünyasının, güvenlik birimlerinin, eğitim camiasının ve sivil toplum örgütlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Toplantının, çocuk koruma sistemini güçlendirmek, kurumlar arası koordinasyonu arttırmak, çocuk katılım merkezlerini geliştirmek ve politikaları çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellemek sebebiyle organize edildiğini dile getiren Hasipoğlu, “Çocuk haklarını korumak, aynı zamanda devletin her alandaki politikalarını çocuk odaklı düşünmesi demektir.” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin çocuk koruma yapısını daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha etkili bir noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Her çocuğumuzun güven içerisinde büyüdüğü, sevildiği, eğitim aldığı, devletini yanında hissettiği bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz.” diyen Hasipoğlu, çocukların zamanlarının çoğunu dijital dünyada geçirdiklerini, bu konuyla ilgili de bir çalışma yapılabileceğini belirtti.

-Ecevit: "Sosyal hizmetlerii güçlendirmek, toplumsal bir dönüşüm"

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de çocuk haklarının korunması yönünde atılacak hiçbir adımın gecikmeye tahammülü olmadığını, toplantıda atılacak her adımın, çocukların daha güvenli, adil ve eşit bir dünyada büyümeleri amacı taşıdığını söyledi.

KKTC’de, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesinin yalnızca teknik bir süreç değil, toplumsal bir dönüşüm olduğunu kaydeden Ecevit, bu dönüşümün çocukların yararını gözeten, disiplinler arası iş birliğini esas alan, bilimsel temellere dayanan politikalarla mümkün olabileceğini vurguladı.

Her çocuğun güvenliği, gelişimi, eğitimi, sağlığı ve mutluluğunu korumanın, hiçbir çocuğu ihmal veya istismarın karanlığına bırakmamanın, asli görevleri olduğunu vurgulayan Ecevit, toplantının asıl amacının, ortak akılla daha güçlü bir sosyal hizmet sistemi inşa etmek olduğunu belirtti.

Açılış konuşmaları ve Merit Otel'e teşekkür belgesi takdiminin ardından çalışma toplantısına geçildi.

Toplantıda, çocuk koruma sisteminin mevcut durumu, yasal çerçeve, kurumlar arası iş birliği, sosyal hizmet uygulamalarının etkinliği ve çocukların karar süreçlerine katılımı gibi temel başlıklar ele alınıyor.

Kamu kurumları, akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, psikologlar, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda, “Mevcut durum ve mevzuat”, “Uygulamadaki sorunlar ve çocuk katılımı” ve "Politikalar, önleyici modeller ile uzun vadeli stratejiler” başlıkları üç oturum şeklinde tartışılacak.