Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Su Ürünleri Şubesi, dün Gazimağusa bugün de Lefkoşa bölgesinde balık satan restoranlar denetlendi.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, işletme izinleri ve satışta bulundurulan deniz ürünlerinin "27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası" kapsamında yer alan asgari avlanabilir boy limitleri denetlendi. Bu çerçevede tüketimi uygun olmadığı değerlendirilen yaklaşık 16 kg muhtelif balık, tutanak karşılığında imha edildi.

Lefkoşa’da bir su ürünleri depolama tesisinin, işletme izni başvurusunu yapmadığı tespit edildi. Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, söz konusu işletmeye 21 Nisan'da yapılan denetimde eksikliklerini gidermesi amacıyla süre tanındığı belirtilirken, Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi görevlileri tarafından da eksikliklerin giderilmesi için son ihtar yapıldığı kaydedidi.