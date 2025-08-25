Sezon öncesi hazırlıklarını Alanya’da gerçekleştiren 1. Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu, Türkiye Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor’un tesislerini ziyaret etti.

Baf Ülkü Yurdu kafilesi, Alanyaspor’un antrenmanını yakından takip ederken, iki kulüp arasında dostane sohbetler gerçekleşti. Futbolcular ve yöneticiler, teknik heyetle bir araya gelerek karşılıklı iyi dileklerde bulundu.

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafları çekilirken, bu buluşma iki kulüp arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirdi.

ÇALIŞMALAR YOĞUN TEMPODA GEÇTİ

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, kamp çalışmalarına yoğun tempoyla tamamladı.

Futbolcuların performanslarını artırmaya yönelik antrenmanlarda hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalar öne çıkarken, takım içindeki birlik ve motivasyonun da yüksek olduğu gözlemlendi.

VOLKAN, “TEK HEDEFİMİZ LİGDE İLK BEŞ İÇERİSİNDE YER ALMAK”

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Orçun Volkan, kampın tam istedikleri şekilde geçtiğini belirterek futbolcuların hırsından ve antrenmanlardaki yüksek tempodan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Volkan, “Tek hedefimiz ligde ilk beş içerisinde yer almak. Futbolcularımın çalışma azmine bakınca bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.