Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Şener Trade işbirliği ile düzenlenecek para ödüllü Pokka Cup Plaj Tenisi Turnuvası 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort plajında gerçekleşecek.

Turnuva için son kayıt tarihi 29 Ağustos Cuma günü olarak belirlenirken, kayıtlar www.kktf.org adresinde yer alan link üzerinden yapılabilecek.

13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorilerinden oluşan turnuvanın zevkli ve çekişmeli maçlara sahne olması bekleniyor.

Puansız Yeni Başlayanlar Kategorisi Bilgileri:

1- Yeni başlayanlar kategorisinde takımlar 2 erkek, 2 kadın veya 1 erkek + 1 kadın olabilir. Katılım bu şekilde serbesttir.

2- YB kategorisinde maç yapacak takımlarda en az bir kadın varsa tüm servisler alttan kullanılacaktır.

3- YB kategorisine ; 2024 yılında düzenlenen Plaj Tenisi turnuvalarında YB’da final oynamamış ve şampiyon olmamış oyuncular katılabilecektir.