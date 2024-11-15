Tarihinde ilk kez BTM 1. Lig'de mücadele edecek olan efsanevi Baf Ülkü Yurdu futbol takımı hedefini Birinci Lig'e terfi olarak belirledi. Antrenör Fadıl Özaşık yönetiminde antrenmanlarına kendi tesislerinde sıkı bir şekilde devam eden kırmızı yeşilli takım, altyapıdan gelen gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Takım ligdeki ilk karşılaşmasını bu haftasonu deplasmanda Ağırdan Boğaz'la yapacak.