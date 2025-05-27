Panayotu gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran ayında suyun verilmesini hedeflediklerini ve ünitelerin yerleştirilmesi için ilgili birimlerin tüm hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Ünitelerin gemiden indirildikten sonra taşınmasına başlanacağını kaydeden Panayotu, 33 konteynerin söz konusu olduğunu ve taşınmasının da birkaç gün alabileceğini ifade etti.

Ünitelerden birinin, Baf’a diğerlerinin ise Limsol’a gideceğini ifade eden Panayotu, ünitelerin ne zaman su vermeye başlayacağı sorusu üzerine, zaman takvimi olarak haziran ayını koyduklarını belirtti.

Panayotu, çok zor bir döneme girildiğini, ünitelerin gelmesinin ve bu kritik durumu ele almak için yapılan planlamanın kimseyi rahata erdirmemesi gerektiğine dikkati çekerken vatandaşların suyu idareli kullanmaya devam etmesi gerektiğini de söyledi.

Öte yandan Politis gazetesi 13 arıtma ünitesinin Limasol’a, bir tanesinin ise Baf’a yerleştirileceğini yazdı.

Gazete Limasol’daki Moni’deki eski elektrik santrali alanına gönderilecek 13 üniteden 4’nün dün taşınmasının tamamlandığını da belirtti.