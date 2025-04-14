Kıbrıslı Türk müteahhit ve Noyanlar Şirketler Grubu’nun sahibi Ahmet Noyan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne varışında sınırdan geri çevrildi.

Yasağın arkasındaki nedenin, Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıslı Rumlara ait olduğu öne sürülen taşınmazlar üzerine yapılan izinsiz inşaat faaliyetleri ve bu taşınmazların satışıyla ilgili ortaya atılan iddialar olduğu öğrenildi.

Noyan’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne girişinin yasaklı kişiler listesinde bulunduğu bildirildi.

İskele bölgesinde gerçekleştirdiği büyük ölçekli projelerle tanınan Noyanlar Grubu’nun başındaki Ahmet Noyan, son yıllarda dikkat çeken yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Kıbrıs’ta tanınan inşaat firmalarından Noyanlar Şirketler Grubu’nun sahibi olan Ahmet Noyan, özellikle İskele bölgesinde gerçekleştirdiği projelerle biliniyor.

Son dönemde Kıbrıs Rum mallarının izinsiz satışıyla ilgili başlatılan hukuki süreçlerde, daha önce Avukat Akan Kürşat gözaltına alınmış, ardından benzer iddialar yabancı uyruklu müteahhit ve emlakçılara da sıçramıştı. Ahmet Noyan’ın Dubai’ye alınmaması, bu zincirin son halkası oldu.