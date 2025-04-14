Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski bürokratlarından Metin Gültekin arasında sosyal medyada patlak veren tartışma, siyasetin tansiyonunu bir kez daha yükseltti.

Krizin fitilini ateşleyen ise Arıklı’nın, UBP’li Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik sert çıkışı oldu. Arıklı’nın, “eylem yapmaması yönünde kendisini uyardık” diyen Bakan Çavuşoğlu’na, “sana mı soracağız?” şeklinde cevap vermesi, UBP tabanında infiale neden oldu. Tepkilerin ardı arkası kesilmezken, en dikkat çeken yanıt UBP’nin tanınmış isimlerinden eski bürokrat Metin Gültekin’den geldi.

“Yazıklar Olsun, UBP’yi Ne Hale Getirdiniz” Gültekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Arıklı’yı sert bir dille eleştirdi: “Gabahat UBP’nin başında, bu parti hiç bu kadar aciz bir duruma düşmemişti. Yazıklar olsun, UBP’yi ne hale soktunuz. Onurlu UBP hemen iki vekilli bu partiyi mahalleye yollar ama nerede! Sen önce ulaştırmanın kasasına giren gelirlerin doğru kullanılıp kullanılmadığına bak Sayın Bakan.”

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Gültekin’in sözlerine karşılık veren Bakan Arıklı ise sınır tanımadı.

Adeta siyasi bir linç havası estiren yanıtında, “Metin Gültekin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Tam da senin için söylenmiş. Bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil bir adama ne denmeli bilmiyorum… Hadi git başka yerde otla,” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Arıklı’nın “git başka yerde otla” çıkışı, siyasi etik açısından da tartışma konusu oldu.