2009-2010-2011-2012 doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva, saat 09.00’da açılış seremonisi ile başladı ve karşılaşmaların bitişi ile saat 16.30’da ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 45 maç oynandı.

Tekler Kategorisi’nde YDÜ adına erkelerde yarışan İlhan Ercan şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise ferdi olarak yarışan Gökçe Mansuroğlu şampiyon oldu. Karışık Çiftler kategorisinde de yarışan İlhan Ercan ve Gökçe Mansuroğlu tüm rakiplerini mağlup ederek bu kategoride de şampiyon olmayı başardılar.

Çift Kadınlar mücadelesinde tüm rakiplerini mağlup eden Meyra Baştaş ve Azra Kayıkoğlu çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden Sarp Mutluel ile Eray Merttürk çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular.

17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası sonuçları şöyle;

Tek Kadınlar

1. Gökçe Mansuroğlu

2. Meyra Baştaş

3. Sofiya Tuğberk

3. Azra Kayıkoğlu

Tek Erkekler

1. İlhan Ercan

2. Sarp Mutluel

3. Kuzey Serinyürek

3. Cuma Erkal

Çift Kadınlar

1. Meyra Baştaş – Azra Kayıkoğlu

2. Laren Dilek – Milay Salim

3. Simay Görün – Beril Erşangil

3. İrem Harmancı - Serin Adışanlı

Çift Erkekler:

1. Sarp Mutluel – Eray Merttürk

2. Cuma Erkal – Mahmut Postacıoğlu

3. Rüzgar Uğurluay – Deniz Tenekeci

3. Mehmet Z. Harmancı – Sami Tenekeci

Karışık Çiftler:

1. İlhan Ercan – Gökçe Mansuroğlu

2. Eray Merttürk – Simay Gürün

3. Kuzey Serinyürek – İrem Uzuntürk

3. Mehmet Z. Harmancı – Zarif Dayı