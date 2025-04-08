Badminton Federasyonu 13 Nisan 2025 Pazar günü U11 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi düzenliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, yarışmaya 2015--2016 doğumlu sporcular katılabilecekler.

Her sporcunun en fazla iki kategoride yarışabileceği şampiyona ile ilgili daha detaylı bilgi federasyonun resmi sitesi olan www.kktcbadminton.com adresinden alınabilecek.

Sporcular 10 Nisan 2025 saat 18.00'e kadar kayıtlarını yapabilecekler.

Turnuvaya katılacak sporcuların 2024-2025 sezonu kulüp veya ferdi lisanslı olmaları gerekmekte.

YDK Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Şampiyona için kayıtlar aşağıda belirtilen linkten yapılacak.