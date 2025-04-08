Antalya’da Fraport Tav tarafından organize edilen Uluslararası Runtalya yarı maratonu yapıldı. Antalya’nın en büyük maratonu olan Runtalya yarı maratonuna 65 ülkeden atlet katıldı. 20.cisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Yarı Maratonunu (21.Km) toplamda 928 atlet bitirdi.

40-44 YAŞ TAZEGÜL BİRİNCİ

Antalya’da düzenlenen Uluslararası Runtalya yarı Maratonu’nda yarışan ülke atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül, iddialı bir şekilde katıldığı Runtalya yarı maratonunda önemli dereceler elde etti. Runtalya yarı maratonda sporcular 21 kilometrelik yarı maratonda koşarak atletler dereceye girebilmek için yarıştılar. Antalya’da düzenlenen Uluslararası Runtalya yarı maratonunda Ülkemizi temsil eden Hakan Tazegül 40-44 yaş gurubunda yarışını 1 saat 12 dakika 39 saniyelik derecesiyle Türkiye genelinde 1.ci oldu. Runtalya yarı maratonunda Uluslararası alanda dördüncü olan Hakan Tazegül ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti.

Antalya’da düzenlenen Uluslararası Runtalya yarı Maratonu’nda yarışan ülkemizin diğer başarılı atletlerinden Eser Kurt 1 saat 15 dakika 22 saniyelik derecesi ile genel klasman da 9. uncu, 40-44 yaş grubu ise ikinci gelmeyi başardı. Necat Çapun ise 1 saat 17 dakika 49 saniyelik derecesi ile genel klasmanda 12. inci, 40-44 yaş gurubunda ise 4. üncü geldi.

GENEL KLASMAN

Ayrıca 20.cisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Yarı Maratonunu (21.Km) toplamda 928 atletin bitirdiği yarışı Recep Berk Şenyurt (Türk) birinci, Abdelali Bouazzaoi (Rusya) ikinci, Stanislav Aleksandrov (Rusya) üçüncü, Hakan Tazegül (KKTC) dördüncü olarak tamamladı.

GRAND SAPPHİRE SPONSOR

Antalya’da düzenlenen Uluslararası Runtalya yarı Maratonu’nda yarışan ülkemizin başarılı atletlerinden Necat Çapun 40-44 yaş grubunda 4., genel klasmanda 12. Olduğu yarışa Garand Sapphire sponsorluğunda yarışmalara katıldı.