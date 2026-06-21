Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Liman’da yapımı devam eden yeni iskele alanında incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.

İskele yapımında sona yaklaşıldığını belirten ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ataoğlu, projenin tamamlanmasıyla limanın görsel ve işlevsel kazanımları olacağını kaydetti.

Ataoğlu, Girne Antik Liman’ın ülke turizminin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, çalışmaların tarihi doku korunarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Yeni iskelenin tamamlanmasıyla limanın kullanım kapasitesinin artacağını, ziyaretçilerin ve bölgede faaliyet gösteren işletmelerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet alabileceğini ifade eden Ataoğlu, “Girne Antik Liman, ülkemizin dünyaya açılan en önemli vitrinlerinden biridir. Burada yürüttüğümüz her çalışma, tarihi mirasımıza sahip çıkarken turizm altyapımızı güçlendirme hedefi taşımaktadır.” dedi.