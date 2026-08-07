Türk Cemaat Meclisi Başkan Vekilliği ile Geçici Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyeliği görevlerinde bulunan Şemsi Kazım Erkman yaşamını yitirdi.

Erkman için 10 Ağustos Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisinde tören düzenlenecek.

Aileden verilen bilgiye göre Erkman’ın naaşı, aynı gün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Şemsi Kazım kimdir?



1929 yılında, Baf'ın Yeşilova Köyü’nde doğdu. Yüksek öğrenimini, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Gureba Hastahanesi’de Operatör-Cerrahi ihtisasını tamamladı. 1958'de Kıbrıs’a dönerek, Lefkoşa'da açtığı kliniğinde çalışmaya başladı. Çeşitli tarihlerde, Almanya ve İngiltere'de mesleği ile ilgili incelemelerde bulundu. 1958 yılında, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyou Yönetim Kurulu’na seçildi ve Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı İkinci Başkanı olarak topluma hizmet etti. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçildi ve Meclis’in Başkan Vekilliğine getirildi. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, Rum Yönetimi’nce “istenmeyen adam” ilan edilerek sürgüne zorlandığı yıllarda, Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. 1976 yılı genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden aday olarak Lefkoşa bölgesinden milletvekili seçildi. 13 Temmuz 1981 tarihinde milletvekilliği sona ermiştir. Kazım, evli olup beş çocuk babasıdır.