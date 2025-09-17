Eğitim camiasının sevilen çınarlarından aslen Baf doğumlu olan ve uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da hayatını sürdüren emekli öğretmenlerden Ayten Lisani önceki gün vefat etti.

Lisani’nin cenazesi dün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve eğitim camiasından birçok meslektaşı katılarak, Ayten Lisani’ye son görevlerini yerine getirdi. Öğrencileri ve meslek arkadaşları, onun bilgeliğini, sabrını ve insan sevgisini unutmayacaklarını dile getirdi.

Ayten Lisani’nin vefatı, sadece ailesi için değil, aynı zamanda kendisini tanıyan tüm dostları ve öğrencileri için de büyük bir kayıp oldu.

Uzun yıllar boyunca öğretmenlik mesleğine adanmış bir hayat süren Lisani, yetiştirdiği öğrenciler ve eğitim camiasına kattığı değerlerle hatırlanacak.

Eğitim hayatına verdiği katkılar, geride bıraktığı güzel anılarla birlikte yaşamaya devam edecek.