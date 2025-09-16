UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon dün akşam oynanan maçlarla başladı

Athletic Bilbao ile Arsenal, San Mames'te kozlarını paylaştı.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçta ikinci yarıya Trossard ile Martinelli damga vurdu. Londra ekibi, aradığı golü 73. dakikada Gabriel Martinelli ile buldu. Mücadelenin son bölümünde ise Trossard, 87. dakikada Martinelli'nin asistinde sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Müsabakaya 65'te dahil olan Brezilyalı futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performansla takımına 3 puanı getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin gelecek haftasında Arsenal, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ath.Bilbao ise Dortmund deplasmanına gidecek.