Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda, Ayluga Doğal Yaşam Parkı Projesi hakkında, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Belediye Meclis Üyeleri’ne kapsamlı sunum yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda ayrıca proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, proje paydaşlarından Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı desteğiyle yürütülen “Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi (SWIFT) Projesi" de belediye meclis üyelerine tanıtıldı.

SWIFT Projesi kapsamında, Ayluga Sulak Alanı’nın korunarak kente yeniden kazandırılması amacıyla 18 aylık süreçte bilimsel araştırmaların yürütülmesi, eğitim ve kapasite geliştirme programlarının uygulanması, farkındalık ve savunuculuk çalışmalarının yapılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ile çevre dostu ürün tasarımı ve markalaşma faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında, Ayluga Sulak Alanı’nın korunarak sürdürülebilir kullanım ilkeleri doğrultusunda kente kazandırılmasının, hem Gazimağusa’nın doğal mirasının korunmasına hem de toplumun çevre bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası öneme sahip kuş çeşitliliği ile zengin habitat yapısıyla öne çıkan, potansiyel Natura 2000 adayı Ayluga Sulak Alanı’nın korunması ve kente entegre edilmesi amacıyla daha önce adım atıldığı, bu kapsamda Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) arasında Ayluga Doğal Yaşam Parkı Projesi Protokolü imzalandığı kaydedildi.