Daire tarafından yapılan açıklamada, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca güncellemelerin her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin bildirim formlarını bölge Veteriner Dairelerinden temin edebilecekleri belirtilen açıklamada, formlara küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazmaları gerektiği de vurgulandı.

31 Aralık tarihine kadar beyan yapmayan, yapılacak denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan, hayvan işletmesinde Brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen, varsa Veteriner Dairesi tarafından kesilen idari para cezaları ücretlerini ödemeyen ya da Daire’ye kulak numarası borcu olan hayvan üreticilerinin doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacakları uyarısında bulunuldu.