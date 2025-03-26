Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından belirlenen Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. lig Süleyman Göktaş sezonu 16., 17., 18., 19., 20. haftalarda başarılı olan teknik direktör ve antrenörler ödüllendirildi. Ayın başarılı antrenörlere ödüller Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) merkez lokalinde verililen döüller öncesinde Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ödül töreni öncesine kısa bir konuşma yaparak, başarılı olan antrenörleri kutlayarak, kalan haftalarda başarılar diledi.

30 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALDI

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 30 teknik adam ve antrenörler ödüllerini aldı. Dernek yönetimi tarafından

belirlenen 5 haftalık (16-20 haftalar) sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Lefke, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Mormenekşe, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Yalova, Mustafa Hacıali Yılmazköy, Binatlı, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Doğan Türk Birliği, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Mustafa Hacıali Yılmazköy takımlarında görev yapan toplam 30 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ikinci devrenin ilk ödülleri de verilmiş oldu.

SPORTS MARKET, EM SPORTS, UHLSPORT, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörlere ödüller Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda ödül töreninde verildi.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.

İkinci Devre ilk 5 Hafta (16-20 haftalar)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu

Mağusa Türk Gücü

Nazım Aktunç, Mehmet Karagil, Kadri Şener, Ersoy Sağdağ

Lefke

Hasan Topaloğlu, Hüseyin Dorak, Azmi Coşkun, Ozan Uzunoğlu

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu

Mormenekşe

Ahmet Ogan, Ertan Bulut, Doğukan Raif Tuğcu, Mustafa Özkaraman

Küçük Kaymaklı

Derviş Kolcu, Ahmet Zaifoğlu, Ahmet Gardiyanoğlu

Türk Ocağı

Bayram Dağgül, Ahmet Özkerimler

Yalova

Ercan Atasay, Tahsin İzzet Mertekçi, Ahmet Çeliker

Mustafa Hacıali Yılmazköy

Devrim İzge, Mehmet Coşar

Binatlı

Niyazi Özekmekçi, Yusuf Serçin

Aksa A2 Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler

Doğan Türk Birliği

Sezer Yücel, Ahmet Coşkun , Cenk Şekeroğlu

Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler

Küçük Kaymaklı

Hüseyin Adal, Erman Çobanoğlu

Mustafa Hacıali Yılmazköy

Kamil Yayıcı