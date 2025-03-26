Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Kaan Yatman, Çatalan Kılıç

Gönyeli KoopBank: Fuat (4), Halil (11), James (7), Aykut, Refet, Doruk (20), BERKEM (12), Hasan, Attila (9)

ASB: Ablo (18), Cenker (5), Jash, Hamit ( , Fuat (2), Abdul (15), Haşit, Kaan (6), Emirhan (15)

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği, Gönyeli KoopBank’ı 69-63 yenerek yenilmezliğine son verdi. Maça Gönyeli iyi başlasa da erken toparlanan Akdeniz önce eşitliği ardından öne geçti ve ilk periyotu 19-11 devreyi de 36-30 önde geçti. İkinci yarıda da üstün olan Akdeniz rakibi karşısında etkili oynarken üçüncü periyodu 51-48 maçı da 69-63 kazandı ligde yenilgisiz tek takım oldu. Maçta Akdeniz Spor Birliği oyuncusu Abdul 15 sayı 20 ribaund ile hem double double yaptı hem de 30 verimlilikle maçın adamı oldu. Lige perşembe akşamı tek maçla devam edecek. Soyer Aksu, Cortado Adaspor’u saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda konuk edecek.