“Yonca Çemberi - İskele arası yol çift şerit olmalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız hükümetin Yonca Çemberi - İskele arası yolun çift şerit yapılmasını bir an önce gündemine alması gerektiğini dile getirerek düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

“Havaalanını uluslararası ölçülerde bir havaalanına dönüştürdüyseniz, özellikle İskele bölgesindeki devasa yatırımlar ile yabancıların mülk edinmesini cazip hale getiriyorsanız, yine bu bölgeyi yeni bir Maraş yapma yönünde niyet sergiliyorsanız ve Bafra'yı turizm bölgesi ilan edip beş yıldızlı hoteller yapıyorsanız bu yol mutlaka çift şerit olmalıdır” diyen vatandaşlarımız, bunun bir an önce gündeme alınması gerektiğini ifade ettiler.

Bu yol güzergahında Dipkarpaz'dan itibaren Lefkoşa yönünde her gün zorunlu yolculuk yapan yüzlerce yurttaşımız olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, “Deniz mevsimi, av sezonu, Apostolos Andreas Manastır ziyareti vs gibi nedenlerle özellikle hafta sonları bu yol tercih ediliyorsa, ülkeye gelen petrol her gün tankerlerle diğer bölgelere bu yoldan taşınıyorsa ve tüm bu nedenlerle özellikle tek şeritten dolayı bir çok insan bu yolda trafik kazası yaşıyorsa bu yolun en erken zamanda çift şerit olması için çalışma başlatılmalıdır” dediler.

Gerekirse bu bölgede yaşayan tüm yurttaşların yerel yönetimleri ile birlikte organize olarak, taleplerini seslendirmesi gerektiğini belirten vatandaşlarımız “Gelişmişlik sadece beton yığınlarını yükseltmekle değildir. Birkaç zengini daha da zengin etmenin önünü açmakla da değildir. Alt yapıya önem vermelisiniz. Halkınızın yaşam kalitesi ve güvenliğini düşünmelisiniz. Sosyal devlet olmanın sorumluluğu bunu gerektirir” diyerek sözlerini tamamladılar.