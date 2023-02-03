Yollarda aydınlatma lambaları devreye konulmalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirerek aydınlatma direği ve lambalarının süs olarak konulmadığını ifade ettiler.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yolun Mağusa Devlet Hastanesi’ne giden Salamis Yolu olduğunu belirterek, bu yola yıllardır aydınlatma direklerinin konulmasına karşın halen daha çalışmamasını anlayamadıklarını söylediler.

Ülkemizde son zamanlarda trafikte ölümlerin büyük çoğunluğunun yayalar olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız “Bu yayalar yollarımızda yeterli ışıklandırma olsa belki de hayatlarını kaybetmeyeceklerdi. Ancak fotoğrafta görüldüğü gibi karanlık yollarda yayaları fark etmek çok zor.” diyerek özellikle şehir içleri ve çıkışlarındaki yolların bir an önce aydınlatılması gerektiğini sözlerine eklediler.

