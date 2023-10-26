Yolda zik zak gitmesinin nedenini duyan polis de şaşırdı

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan genç bir sürücümüz, geçtiğimiz akşam Gülseren bölgesinde polisin peşine düştüğünü ve kendisine kenara çektirerek “Alkol var mı” diye sorduğunu anlattı.

“Polise bunu neden sordunuz dediğimde ‘bana yolda zik zak gidermişim’ diye cevap verdi” şeklinde olayı anlatan vatandaşımız, polise hak verdiğini ancak zik zak gitmesinin sebebini anlatınca polisin de bir şey söyleyemediğini aktardı.

Polisin neden zik zak çizerek yolda gittiğini sorması sonrasında vatandaşımızın polise şu cevabı verdiğini aktardı:

“Söyle devletine ilk önce yolları yaptırsın da biz da bilirik yolda düz gitmesini. Sen olsan çukurların içine mi sürecen arabayı. En sonunda bir şey diyemedi.”

Ülkede ana yollar yanında ara yollar veya bir başka deyişle şehir içi yollarının da köstebek yuvasına döndüğünü dile getiren vatandaşımız, yetkilileri bu konuda göreve davet ettiler.

