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Yola çıkmadan aracınızı mutlaka kontrol edin

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Yola çıkmadan aracınızı mutlaka kontrol edin
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün araç trafiğinin arttığını ve buna bağlı olarak kazaların da arttığını ancak bu kazalara sebebiyet veren birçok unsur olduğunu da ifade ederek bir fotoğraf göndererek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
 Fotoğrafta görülen aracın geçtiğimiz günlerde Yonca Kavşağı – İskele anayolu üzerinde doğu istikametinde ilerleyen bir kamyonet olduğunu belirten sürücü vatandaşlarımız “Zaten yolda aydınlatma yok, bir de bu kamyonetin sağ taraftaki stop ışıklarının da olduğu arka farların çalışmadığını son anda fark ettik ve kaza yapmaktan ucuz kurtulduk. Zira sol taraftaki ikaz farları yandığı için onu bir motosiklet sanmıştık” dedi.
Bu gibi büyük araçların yola çıkmadan önce kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen duyarlı sürücülerimiz, “Zaten yollarımız berbat, bir de bunun gibi arka farları çalışmayan yollara çıktığı zaman yol güvenliği tamamıyla bitiyor” diyerek sürücüleri yollara çıkarken daha duyarlı hareket etmeye davet ettiler.
 
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