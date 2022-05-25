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Yol aynalarından ne istiyoruz?

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Alsancak Belediyesi’nin, bölge halkının güvenliği için koyduğu yol aynaları sürekli birileri tarafından kırılıyor

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Yol aynalarından ne istiyoruz?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin son yıllarda gelişen turizm beldelerinden Alsancak’ta bazı kendini bilmez kişiler tarafından yol aynalarının kırıldığı ve bu durum karşısında belediyenin gereken cezai işlemler yapılması için polise şikayette bulunduğu bildirildi.
Aldığımız bilgilere göre, Alsancak Belediyesi’nin, birçok bölgede tehlike arz eden sokak ve yol çıkışların bölge halkının güvenliği açısından belirlenen yerlere montelediği yol aynalarının sürekli olarak birileri tarafından kırıldığını tespit ettiği bildirildi.
Alsancak Belediyesi’nin yapmış olduğu duyuruyla belediyenin sunmuş olduğu her türlü hizmete zarar vermek bir suç olduğuna dikkat çekerek bunlara zarar verenlerin tespit edildiği durumda gerekli cezai işlemin uygulanacağını bildirdiği gelen bilgiler arasında..
 
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