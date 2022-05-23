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“Yazıklar olsun böyle işletme anlayışına…”

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“Yazıklar olsun böyle işletme anlayışına…”

 
Ayaklı Gazete’ye geçtiğimiz Cumartesi günü ulaşan bir vatandaşımız başından geçen bir olayı bizlerle paylaşarak böyle işletme anlayışı olan işyerlerini kınadı.
Vatandaşımız geçtiğimiz Perşembe günü Lefkoşa’daki Avenue Dereboyu’ndan Cumartesi günü için bilet aldığını belirterek işlerinin aksaması nedeniyle yetişemeyeceğini düşünerek arayıp erteleyebilirler mi? diye sorduğunu kaydetti.
“Bugün aradım ve biletimizi bir sonraki seansa erteleyebilir miyiz diye sordum, tamam dediler. Girne’den çıktım geldim, görevli iki bayan arkadaş ‘1 dakika kaldı sormam lazım’ dedi’ Neyi soruyorsun zaten olur dediniz geldik?” diyerek sinirlendiğini belirten vatandaşımız, daha sonra kendisine birde iftira attıklarını ve biletin yandığını söylediklerini aktardı.
Bu duruma oldukça sinirlendiğini dile getiren vatandaşımız “Yani 3 kuruş para daha alsın  diye ayıptır bu yapılan !!! Telefon görüşmemizde bana biletimi ne gün aldın diye bir soru sorulmadı bile ! Avenue Dereboyu işletmesini ve çalışanlarını kınıyorum ! Yazıklar olsun böyle işletme anlayışına..” dedi.
Bu şekilde insanları kandırarak kar elde etmenin çok uzun ömürlü olmayacağını ifade eden vatandaşımız, herkesi biraz vicdanlı olmaya davet etti.
 
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