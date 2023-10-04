Yasak avın önüne geçilemiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcılık meraklısı vatandaşlarımız, yaklaşık bir ay sonra başlayacak büyük av sezonu için hazırlıklara başladıklarını ve köpekleriyle birlikte bölgeleri gezdiklerini dile getirerek, karşılaştıkları fotoğraf nedeniyle isyan ettiler.

Geçtiğimiz hafta sonu İskele bölgesindeki avlaklardan birinde köpekleriyle gezerlerken karşılaştıkları orman içindeki bu ağın kanatlı hayvanlar için kurulmuş bir tuzak olduğunu anladıklarını ifade eden avcılarımız, bu şekilde yasak avcılığını kabul edilemez olduğunu kaydettiler.

Bu mevsim ülkemize gelen gerek av hayvanlarından bıldırcın olsun gerekse pulya ve diğer kanatlıların ağ kurularak yakalanmasının kabul edilmez bir davranış olduğunu belirten avcılarımız, bu ve benzeri yasak av yapanların yakalanarak en ağır cezayla cezalandırılması gerektiğini ifade ettiler.

