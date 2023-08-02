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“Yaşadıkları çevreyi kimsenin bu şekilde kirletmeye hakkı yoktur”

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“Yaşadıkları çevreyi kimsenin bu şekilde kirletmeye hakkı yoktur”
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, pazartesi sabahı gördükleri fotoğraftaki manzara karşısında adeta morallerinin alt üst olduğunu söyleyerek sitemlerini aktardılar.
Fotoğrafta görülen yerin Girne’nin çarşı merkezi olduğunu söyleyen bölge sakinleri sabah saatlerinde yürüyüş yapmak amacıyla kullandıkları bu bölgedeki bu çirkin manzara nedeniyle sinirlerinin zıpladığını ve tansiyonun tavan yaptığını belirttiler.
“Burada gece boyunca çekirdek çıtlatıp, çerez yiyip, içkilerini içen gençler, bizim ülke vatandaşımız olamazlar diye düşünüyoruz. Zira bizim ülke vatandaşımız çevreyi kirletmemeyi bilirler. Büyük bir ihtimalle yabancı ülke vatandaşlarıdırlar. Ama kim olursa olsunlar. Yaşadıkları çevreyi kimsenin bu şekilde kirletmeye hakkı yoktur” diyerek isyan ettiler.
Özellikle de Girne gibi turizm şehri olan bir yerleşim yerine bu görüntülerin yakışmadığını belirten bölge sakinleri yerel yönetimin buraları kirletenlere gereken cezayı vermesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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