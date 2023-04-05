Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt sakini bir vatandaşımız, Lefkoşa’dan Güzelyurt’a girişteki kavşağın geceleri büyük tehlike arz ettiği ifade ederek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Güzelyurt sakini vatandaşımız, gönderdiği resimlerle birlikte “Güzelyurt'un girişindeki büyük çemberin ve II. Selim Öğrenci Yurdu ile Kiler Marketin yer aldığı ana cadde... Geceleri zifiri karanlık olan bu caddeyi sık kullanan kişilerdenim. Açıkçası çok endişe duyuyorum” diyerek endişelerini paylaştı.

Bu caddenin yüzlerce kişi ama özellikle öğrencilerin, akşamları o caddeyi yaya olarak yoğun bir şekilde kullandığına vurgu yapan duyarlı vatandaşımız “Bugüne kadar bir kazanın meydana gelmemesi büyük bir şans! Şans ama, işi şansa bırakmamalı. Bu ana caddeye birkaç aydınlatma lambası takılmalı. Hemen şimdi! Yoksa yarın çok geç olabilir” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

