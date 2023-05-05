banner913
banner932
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
26 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
16 0
 
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
10 0
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
55 0
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
15 0
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
7 0
Bize de örnek olsun!
Bize de örnek olsun!
11 0
banner915

“Yan yan gitme herhalde bu oluyor”

banner476

banner825
“Yan yan gitme herhalde bu oluyor”
banner931
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ağır yük taşıyan kamyon veya TIR sürücülerinin taşıdıkları yükleri nasıl taşıdıklarını arada bir kontrol etmeleri gerektiğini ifade ederek, bu konuda dün şahit oldukları bir olayı fotoğrafıyla bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yüklü TIR araca Lefkoşa’da rastladıklarını ifade ederek “Fotoğrafta görüldüğü gibi TIR üzerinde taşınan ne ise yan yatmış durumda ve her an yan devrilecekmiş gibi duruyor. Yan yan gitme herhalde bu oluyor. Bu konuda biz polisi arayarak bilgilendirme yaptık. Umarız polis de gerekli hassasiyeti göstermiştir” dediler.
Her an yola devrilecekmiş gibi ilerleyen bu aracın sürücünün bunun neden farkında olmadığını sorgulayan duyarlı sürücülerimiz “İlla ki birilerinin başının yanması mı lazım” diyerek sitem ettiler.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.