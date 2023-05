Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ağır yük taşıyan kamyon veya TIR sürücülerinin taşıdıkları yükleri nasıl taşıdıklarını arada bir kontrol etmeleri gerektiğini ifade ederek, bu konuda dün şahit oldukları bir olayı fotoğrafıyla bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yüklü TIR araca Lefkoşa’da rastladıklarını ifade ederek “Fotoğrafta görüldüğü gibi TIR üzerinde taşınan ne ise yan yatmış durumda ve her an yan devrilecekmiş gibi duruyor. Yan yan gitme herhalde bu oluyor. Bu konuda biz polisi arayarak bilgilendirme yaptık. Umarız polis de gerekli hassasiyeti göstermiştir” dediler.

Her an yola devrilecekmiş gibi ilerleyen bu aracın sürücünün bunun neden farkında olmadığını sorgulayan duyarlı sürücülerimiz “İlla ki birilerinin başının yanması mı lazım” diyerek sitem ettiler.