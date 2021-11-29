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Yağmurlar sonrası doğa canlanmaya başladı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülke geneline yaklaşık 1 hafta önce düşen yağmurlar sonrasında doğanın canlanmaya başladığı ve verimli yüzünü insanoğluna göstermeye başladığı bildirildi.

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Yağmurlar sonrası doğa canlanmaya başladı
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Bize ulaşan bilgilere göre, ülkemizin kuzey sahilinde bulunan dağlık bölgelerde yaşayan doğa meraklısı ve özellikle mantar tutkunlarının geçtiğimiz günlerde yaptıkları doğa gezilerinde baz bölgelerde mantarların ortaya çıkmaya başladığını fotoğraflayarak mantarcılarla paylaştıkları belirtiliyor.
Sonbahar aylarının başında da birkaç kez az da olsa yağış alan kuzey sahil şeridinin dağlık bölgelerinde doğanın canlanması bölge vatandaşlarının yüzünü güldürdüğü bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
 
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