Vatandaş Güneyden et almayı hızlandırdı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde son zamanlarda kırmızı et fiyatlarının adeta uçtuğunu dile getirerek bunda gerek kasapların gerekse hayvancıların birbirini suçladığını ifade ettiler.

Bu suçlamalar veya kavgaların güneye yaradığını dile getiren vatandaşlarımız “Kasaplar ve hayvancılar kavga etmeye devam edin, Güneyde kasap reyonlarında kuyrukta sıra bekler herkes” diyerek burada etin pahallı olması nedeniyle vatandaşın Güney’den et almaya gittiğini kaydettiler.

Zaten hayat pahallığından dolayı vatandaşın cebinde para kalmadığını söyleyen vatandaşlarımız, “Güneyde et fiyatları buradaki fiyatların nerdeyse yarısı bu nedenle vatandaş Güney’den et almaya başladı” diyerek bu konuda bir çözüm bulunması için kasap ve hayvancıları uzlaşı yoluna davet ettiler.