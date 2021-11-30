Ülkeyi kara sinekler istila etti





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde havaların değişmesi sonrasında her yerde kara sineklerle uğraştıklarını ifade ederek, bu kara sineklerin nereden çıktığını sorgulayarak sitemlerini dile getirdiler.

Kendilerinin köyde yaşadıklarını bu nedenle köy ortamında kara sineklerin olmasını normal karşıladıklarını dile getiren vatandaşlarımız, ancak dün gittikleri Lefkoşa’da girdikleri birçok daire ve işyerinde kara sineklerin vızır vızır dolaştığını gördüklerini ifade ettiler.

Bu kara sineklerin neden bu kadar arttığını sorgulayan vatandaşlarımız, “İlaçlama mı yapılmıyor yoksa yapılan ilaçlamalarda kullanılan ilaçların hiçbir etkisi mi yok?” diye sorguladılar.

Bir başka olasılığın ise her tarafın gün geçtikçe çöp ve molozlarla dolmuş olmasından dolayı sinek üremesinin kolaylaşmış olması olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.

