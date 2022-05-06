“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”



Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı sürücülerimiz, bize gönderdikleri bir fotoğrafla ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırmasının şans olduğunu ifade ettiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir kamyonetin arkasında taşıdığı profil demirleri ile inşaat demirlerinin kamyon kasasından neredeyse bir metre dışarıda olduğunu söyleyen duyarlı sürücülerimiz, bu dışarıda kalan profil demirleri ile inşaat demirlerinin üzerinde dikkat çekici bir şey olmadığını dile getirdiler.

“Eğer arkasından gelen araç sürücüsü dikkatli olmasa aracının içerisine girecek bu demir profiller ile belki de yaralanacak” diyen sürücü vatandaşlarımız böyle tedbirsizliğin kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

Yollarımız zaten trafik güvenliğine uygun olmadığını ifade eden vatandaşlarımız bir de bu şekilde ihmalkarlıklarla yol ve trafik güvenliğinin sıfırlandığını sözlerine eklediler.

