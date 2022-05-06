banner762
banner815
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
16 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
16 0
 
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
64 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
13 0
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
28 0
banner797
banner794

“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”

banner476

banner825
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
 “Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı sürücülerimiz, bize gönderdikleri bir fotoğrafla ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırmasının şans olduğunu ifade ettiler.
Fotoğrafta görüldüğü gibi bir kamyonetin arkasında taşıdığı profil demirleri ile inşaat demirlerinin kamyon kasasından neredeyse bir metre dışarıda olduğunu söyleyen duyarlı sürücülerimiz, bu dışarıda kalan profil demirleri ile inşaat demirlerinin üzerinde dikkat çekici bir şey olmadığını dile getirdiler.
 “Eğer arkasından gelen araç sürücüsü dikkatli olmasa aracının içerisine girecek bu demir profiller ile belki de yaralanacak” diyen sürücü vatandaşlarımız böyle tedbirsizliğin kabul edilemez olduğunu vurguladılar.
Yollarımız zaten trafik güvenliğine uygun olmadığını ifade eden vatandaşlarımız bir de bu şekilde ihmalkarlıklarla yol ve trafik güvenliğinin sıfırlandığını sözlerine eklediler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.