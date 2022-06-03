Trafikte yoğunluğun azaltılması için toplu taşımacılık artmalı

Bir an önce şehir içlerinde ve şehirler arası toplu taşımacılığı teşvik edici çözümler üretilmesi gerekiyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa ve bölgesinde sakin sürücü vatandaşlarımız, yollarda araç trafiğinin son zamanlarda oldukça arttığına dikkat çekerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle büyük şehirlerde artan trafik yoğunluğundan dolayı kuyrukların oluştuğuna dikkat çeken sürücü vatandaşlarımız, bu kuyruklardan hem zaman kaybının hem de enerji kaybının yaşandığını ifade ettiler.

Bir ülke için zaman ve enerji kaybının anlamının milli servetin boşa gitmesi olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, “Ülkemizde artan trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşımacılığın teşvik edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde özellikle mesai saatleri içerisinde trafik sıkışıklığından dolayı büyük olaylar yaşanacak” diye konuştular.

Ülkemizde bir an önce şehir içlerinde ve şehirlerarası toplu taşımacılığı teşvik edici çözümler üretilmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar artan akaryakıt fiyatlarının insanları zora soktuğuna da vurgu yaptılar.



