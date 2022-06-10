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“Trafikte bu şekilde davranışların yeri yok”

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“Trafik şakaya gelecek bir şey değildir. Bir anlık dikkatsizlik büyük acılara sebep verebilir”

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“Trafikte bu şekilde davranışların yeri yok”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan trafikte duyarlı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Lefkoşa- Mağusa anayolunda araçlarıyla ilerlerken görüntüledikleri bu fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.
Önlerinde giden bir araçtan dışarıya uzatılan ayağı gördükleri zaman önce inanamadıklarını söyleyen vatandaşlarımız, daha sonra bu araç sürücüsünü yakalayarak yan şeritten ilerlerken fotoğrafını çektiklerini ifade ettiler.
Bu gibi sürücüler ve yolcular nedeniyle trafikte kazaların yaşandığını ve ölümlerin olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, “Trafik şakaya gelecek bir şey değildir. Bir anlık dikkatsizlik büyük acılara sebep verebilir” diyerek sitem ettiler.
Trafikte sadece kendini düşünmemek gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, diğer sürücülerin de dikkatini bozacak hareketler ve davranışlarından kaçınmak gerektiğinin altını çizdiler.
 
 
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