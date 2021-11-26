Tilkiler yine mesaiye başladı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Kasım ayının ortasından itibaren görülmeye başlayan yağmurlu havalar sonrasında hava sıcaklığının düşmesiyle doğada yaşayan tilkilerin kümeslere ve küçükbaş hayvan ağıllarına dadandıklarını bildirdi.

Özellikle yağmurlu havalarda karınlarını doyurmak isteyen tilkilerin gerek köylerdeki evlerin bahçelerindeki tavuk kümeslerine veyahut yerleşim yerlerinden uzaktaki küçükbaş hayvan ağıllarına girerek tavuk ve kuzuları telef ettikleri iddia edilmekte.

Bazı ağıllarda yeni doğum yapan koyun ve keçilerin yavrularını alarak parçalayan tilkilerin bir türlü korkutulamadıkları ve bu nedenle hayvancıların mağdur oldukları bize gelen bilgiler arasında yer almakta.

