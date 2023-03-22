“Tek kelimeyle yazıklar olsun”

Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinin hızla gelişen köylerinden olan Tuzla’dan ulaşan vatandaşlarımız çocuklarının eğitim aldığı Şehit Özdemir Anaokulu’ndaki park alanındaki durumu fotoğrafla bize ileterek isyan ettiler.

Şehit Özdemir Anaokulu velileri dün sabah okula gittiklerinde gördükleri fotoğraftaki manzaranın kendilerini çok üzdüğünü ve kızdırdığını vurgulayarak “Tek basamağı kırık olan oyun parkının tüm basamaklarını bu şekilde bulduk. Biz zaten yenilenmesi için çabalarken mevcut olanın da bu hale getirilmesi gerçekten kabul edilemez” dediler.

Bunun bilerek yapılmış bir davranış olduğunu, kim veya kimlerin yaptığını bilmediklerini belirten vatandaşlarımız “Yazıklar olsun diyoruz. Bugüne kadar kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki her şey dönüp dolaşıp maddiyata geliyor. Kimse yardım elini uzatmıyor. Bu durumda tüm Tuzla halkının ve Tuzlalı iş insanlarının okulumuza sahip çıkmasını bekliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladılar.

