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Tatil planları enflasyon kurbanı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yaz sıcaklarının başlaması nedeniyle tatil planlarını yapmaya başlayan aileler, gerek yurt içi gerekse yurt dışı tatil imkanları için araştırma yapıyorlar.

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Tatil planları enflasyon kurbanı
 
 
 
Bize ulaşan bilgilere göre, son 2 yıldır koronavirüs pandemisi nedeniyle tatil yapamayan ailelerin tatil planlarını yaptıkları bildirilmekte.
Özellikle Kurban Bayramı için tatil planı yapan ailelerin yüksek konaklama fiyatları yanında yurt dışına çıkacak olanların uçak biletlerinin yüksekliğinden yakındıkları ifade ediliyor.
Erken rezervasyon yaptırarak uçuş ve otel konaklaması yapanların çok fazla olmaması nedeniyle bugünlerde tatil planı yapan başta aileler olmak üzere gerek bireysel gerekse grup halindeki kişilerin planlarını Bayram sonrası için yaptıkları bize gelen haberler arasında.
Öte yandan yurt içinde tatil planı yapan vatandaşlarımız ise özellikle büyük otellerin gecelik konaklamalara çok yüksek fiyatlar vermesinden dolayı sıkıntılı oldukları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
 
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