Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa sakini duyarlı vatandaşlarımız, Mağusa’nın simgesi olan tarihi surların birçok yerinin yapılan çalışmalarla güçlendirilmesine rağmen bazı yerlerin göz göre göre yıkılmak için uğraşıldığını dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.

Vatandaşlarımız Mağusa Suriçi bölgesine üç yönden giriş olduğunu belirterek, özellikle güney tarafından girişindeki kapının ve güney batıdaki tarihi kapının bazı büyük taşıtlar tarafından hasara uğratıldığını söylediler.

Vatandaşlarımız “Kim önlem alacak? Tarihi “Tersane Kapısına” her gün büyük taşıtlar vuruyor. Tarihi kapıyı zorla başımıza yıkacaklar.” diyerek buraya sıkışan kamyon veya tırların zamanla bu kapıyı yıkacağını sözlerine eklediler.

Gerek Eski Eserler Dairesi gerekse Belediyenin bu tarihi yapıtları korumak için uyarıcı levhalar yanında bu kapılara nöbetçiler koyması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız tarihi eserlerin kültürel bir miras olduğunu vurguladılar.

